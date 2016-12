Grabner siegt mit NY Rangers, Vanek verliert

In seinem 900. Spiel in der National Hockey League (NHL) hat es für Österreichs Eishockey- Star Thomas Vanek nichts zu feiern gegeben. Vanek bezog mit den Detroit Red Wings eine 1:4- Heimniederlage gegen die Los Angeles Kings und damit die vierte Niederlage in Folge. Michael Grabner gewann mit den New York Rangers bei den Dallas Stars mit 2:0.