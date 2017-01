Grabner in NHL zum "Spieler der Woche" gekürt

Beim 5:1 gegen Philadelphia waren Grabner zwei Treffer und ein Assist gelungen, am Samstag gegen Columbus waren es sogar ein Triple- Pack und ein Assist. Dabei wurde dem Villacher, der zum 2:4 und 5:4 getroffen hatte, nachträglich auch der Treffer zum 4:4 zuerkannt.

Michael Grabner mit Gattin Heather und den Kindern Aidan (5) und Olivia (1) Foto: privat

Mit insgesamt 19 Toren ist Grabner gemeinsam mit anderen Spielern aktuell sechstbester Torschütze der NHL. Thomas Vanek war bereits dreimal "Spieler der Woche", zuletzt Anfang Februar 2013.

Österreicher als "Spieler der Woche" (First Star) in der NHL:

Thomas Vanek (3): 19. Oktober 2008 (6 Tore, 2 Assists in 4 Spielen); 11. April 2011 (4 Tore, 2 Assists in 3 Spielen); 3. Februar 2013 (5 Tore, 5 Assists in 4 Spielen)

Michael Grabner (2): 14. Februar 2011 (8 Tore, 1 Assist in 4 Spielen); 9. Jänner 2017 (5 Tore, 2 Assists in 3 Spielen)