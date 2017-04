Grabner: "Das Geilste, was ich bisher erlebt habe"

"Krone": Mit dem Sieg vergangene Nacht habt ihr den Heimfluch beendet, nach sechs Play- off- Heimpleiten in Folge endlich wieder im Madison Square Garden gewonnen.

Michael Grabner: Es war unser bisher bestes Spiel im Play- off. Wir übten von Anfang an Druck aus, haben schlau gespielt, unsere eisläuferischen Stärken und folglich den Speed viel besser eingesetzt. Zudem gelang es uns, wenig Zeit im eigenen Drittel zu verbringen, dem Gegner von unserem Tor fern zu halten. Das ist im Play- off sehr, sehr wichtig.

Die Atmosphäre im mit über 18.000 Zuschauern ausverkauften Madison Square Garden muss gigantisch gewesen sein. Eure Fans haben euch förmlich zum Sieg gepeitscht.

Ja, sie war richtig gut. Wir haben die Fans mit der schnellen 1:0- Führung gleich auf unsere Seite gezogen. Sie waren sehr motiviert, wenn sie sich dermaßen rein steigern, erleichtert dies auch uns den Job. Das hörst du auf dem Eis und gibt Dir einen Extra- Kick.

Foto: AP

Ganz im Gegensatz zu Spiel drei, das ihr zu Hause mit 1:3 verloren hattet.

Da boten wir eine unser schlechtesten Saison- Leistungen. Keine Ahnung, was da los war. Wir waren mit viel zu wenig Emotion bei der Sache. Folglich war es auch in der Halle sehr ruhig. Doch mit dem jüngsten Sieg ist das zum Glück Schnee von gestern.

Damit steht es in der Serie "Best of 7" 2:2, es ist wieder alles offen. Das nächste Spiel steigt in der Nacht auf Freitag wieder in Montreal?

Auf diesen Sieg können wir aufbauen, jetzt wissen, wie wir spielen sollen. Diese Leistung müssen wir in Montreal wieder abrufen, hart arbeiten, unseren Spielplan durchziehen. Dann ist alles möglich.

Mit den Rangers im Play- off im Madison Square Garden auflaufen zu dürfen - ist das dein bisher geilsten Erlebnis in der NHL?

Ja, das steht sicher ganz weit oben. Wohl das Geilste, was ich bisher erlebt habe. Die Serie 2010 mit Vancouver in Chicago war ähnlich cool, und auch in Montreal ist es richtig laut in der Halle. Das sind richtig geile Arenen zum Spielen. Ich kann mich glücklich schätzen, in solchen Eishallen in der Play- off auflaufen zu dürfen.

Foto: AP

Für Dich läuft es auch sehr gut im Play- off. In den ersten beiden Spielen hast Du jeweils ein Tor erzielt. Vergangene Nacht standst Du beim 1:0 mit auf dem Eis, gabst in Summe fünf Torschüsse ab - die meisten aller Rangers- Cracks.

Ich spielte in einer anderen Linie, mit Jesper Fast und Oscar Lindberg. Wir haben defensiv viele gute Sachen gemacht, verteidigten oft gegen die erste Linie der Canadiens. Dafür, dass wir in dieser Saison kaum miteinander spielten, haben wir richtig gut miteinander kombiniert. Und unser 1:0 war das Tüpfelchen auf dem i.

Deine Frau Heather und die beiden Kinder Aidan und Olivia waren auch mit in der Halle.

Wenn wir verloren hätten, wäre es vielleicht schon das letzte Saison- Heimspiel gewesen. Da wollten sie unbedingt hin. Nun haben wir gegen Montreal zumindest noch ein weiteres Heimspiel und ich hoffe, dass in der Play- off noch viele weitere folgen werden.

Was wollen Deine Kinder nach so einem Spiel von dir wissen?

Nichts Spezielles. Sie freuen sich in erster Linie, mich zu sehen. Denn während des Play- offs sehe ich sie nur wenig, wir halten uns zumeist in Hotels auf - auch vor den Heimspielen. Nach dem Sieg habe ich vergangene Nacht erstmals seit längerer Zeit wieder zu Hause geschlafen.

Die Rangers haben viele prominente Fans, zuletzt sah man unter anderem Tennis- Legende John McEnroe und Schauspiel- Star Michael J. Fox im Garden?

Michael J. Fox habe ich vor ein paar Wochen persönlich kennen gelernt. Ich war mit einigen Teamkollegen gerade an der ersten Tee- Box, zum Abschlag bereit. Da kam er kurz vorbei, um mit uns zu plaudern. Das war eine sehr lustige und lockere Atmosphäre. Er ist ein begeisterter Ranger- Fan.

Christian Reichel, Kronen Zeitung