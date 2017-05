Frankreich gewann erstmals WM- Spiel gegen Finnland

Die NHL- Stürmer Artemi Panarin und Wladislaw Namestnikow sowie KHL- Profi Sergej Andronow trafen jeweils doppelt. Zum Auftakt am Freitag hatte Russland gegen Schweden im Penaltyschießen mit 2:1 gewonnen. Deutschland hatte am Samstag gegen die Skandinavier klar mit 2:7 verloren.

Zudem rehabilitierte sich das US- Team mit einem 7:2 (3:1,3:1,1:0) gegen Dänemark für die Auftaktpleite am Freitag gegen Deutschland (1:2). Am Abend gewann Lettland überraschend mit einem 3:1 (1:0,1:0,1:1) gegen Ex- Weltmeister Slowakei auch sein zweites WM- Match klar.

In der Gruppe B in Paris rettete Co- Ausrichter Frankreich sein Auftaktwochenende mit seinem ersten WM- Sieg überhaupt gegen Finnland. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen gewann die französische Auswahl am Sonntag unerwartet mit 5:1 (1:0,2:1,2:0). Vor 11.433 Zuschauern war NHL- Stürmer Antoine Roussel von den Dallas Stars beim ersten Vorrundensieg zweimal erfolgreich. Die vorherigen acht WM- Begegnungen mit Finnland hatte Frankreich alle verloren.

Kandada fertigt Slowenien ab

Zudem fertigte Titelverteidiger Kanada Außenseiter Slowenien mit 7:2 (3:0,3:1,1:1) ab. Vor 9.128 Zuschauern war NHL- Stürmer Nate MacKinnon von den Colorado Avalanche dreimal erfolgreich. Am Abend gelang auch der Schweiz bei einem 3:0 (0:0,2:0,1:0) gegen Norwegen der zweite Sieg im zweiten Spiel. Die erste Partie hatten die Schweizer 5:4 nach Penaltyschießen gegen Außenseiter Slowenien gewonnen.