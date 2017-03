Flyers mit Kantersieg gegen Meister Pittsburgh

Die Philadelphia Flyers haben die Pittsburgh Penguins in der NHL klar in die Schranken gewiesen. Ohne den am Knie verletzten Michael Raffl schossen sie den amtierenden Stanley- Cup- Champion am Mittwoch mit 4:0 aus der Halle. Philadelphia hat nach dem Heimsieg fünf Punkte Rückstand auf einen Play- off- Platz, 13 Spiele sind für die Flyers noch ausständig.