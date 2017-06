Dornbirn verstärkt sich mit drei Kanadiern

Stürmer Reid wurde von Liga- Konkurrent HCB Südtirol geholt, wo er mit 30 Toren und 25 Assists Top- Scorer war. Der italo- kanadische Verteidiger McMonagle kennt die EBEL nach zwei Saisonen in Bozen und zuletzt einem Jahr bei Znojmo ebenfalls. Verteidiger Jerome Leduc, der 250 Spiele in der nordamerikanischen AHL absolviert hat, war in der vergangenen Saison für Pardubice und Belfast im Einsatz.

Mit Henrik Neubauer wurde zudem ein junger schwedisch- österreichischer Stürmer geholt. Der 20- Jährige hat im schwedischen U17- Team gespielt und kommt von Färjestad. Zudem verlängerten Topscorer Chris D'Alvise, Jamie Arniel, Dustin Sylvester und Kevin Macierzynski ihre Verträge. Brock McBride beendete dagegen seine Karriere. Rick Nasheim fungiert künftig als Co- Trainer von Dave MacQueen.