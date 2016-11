Detroit beendet Negativ- Serie mit 3:2 gegen Flyers

Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben am Dienstag in der NHL gegen die Detroit Red Wings eine 2:3- Heimniederlage nach Penaltyschießen kassiert. Die ohne den weiterhin verletzten Thomas Vanek spielenden Red Wings beendeten eine Negativ- Serie von fünf Niederlagen. Glücklos verlief der elfminütige Einsatz von Michael Grabner für die New York Rangers beim 3:5 gegen Vancouver.