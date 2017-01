Capitals holen gegen Innsbruck 10. Sieg in Folge

Die Vienna Capitals sind vorerst auch im neuen Jahr nicht aufzuhalten. Nach dem 3:0- Heimerfolg am Neujahrstag gegen Fehervar gewann der Tabellenführer am Mittwoch ebenfalls in der Albert- Schultz- Halle gegen Innsbruck 4:1 und landete damit den bereits zehnten Sieg en suite. Der Vorsprung nach Runde 39 auf Verfolger Linz beträgt zwölf Zähler, der Punkterekord ist zum Greifen nahe.