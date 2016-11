Capitals gewinnen Schlager, Salzburg weiter Leader

Die Linzer verloren nach der Niederlage am Freitag in Salzburg auch das zweite Aufeinandertreffen der Top- Teams an diesem Wochenende. Dabei starteten die Black Wings gut und gingen durch Marc- Andre Dorion im Powerplay in Führung (6.). Im Mitteldrittel spielten dann aber die Caps groß auf und drehten durch Jonathan Ferland (24.) und Aaron Brocklehurst (25.) innerhalb von 51 Sekunden die Partie. Nur einem starken Torhüter Mike Ouzas verdankten es die Heimischen, dass sie im Spiel blieben. Entgegen dem Spielverlauf schaffte Linz dank Dan DaSilva (56.) sogar den Ausgleich. Die Caps holten sich aber durch ein Tor von Kelsey Tessier den verdienten Sieg, womit sie nach Punkten zu Salzburg aufschlossen.

Salzburg zieht gegen Fehervar überraschend den Kürzeren

Salzburg ging gegen Fehervar mit einer 2:1- Führung ins Schlussdrittel, machte sich dort aber mit drei Strafen das Leben schwer. Das dritte Powerplay verwerteten die Ungarn durch Istvan Sofron (55.) zur erstmaligen Führung. 54 Sekunden vor dem Ende gelang den Roten Bullen mit einem sechsten Feldspieler für Torhüter Starkbaum durch Ryan Duncan aber noch der Ausgleich, der die Partie in die torlose Verlängerung brachte. Im Penaltyschießen ließ sich Fehervar- Torhüter Miklos Rajna nicht bezwingen, Justin Maylan traf als letzter Schütze.

Nicht ausverkauftes Kärntner Derby geht an den VSV

Im nicht ausverkauften Kärntner Prestigeduell spielten die Gäste aus Klagenfurt in den ersten 15 Minuten groß auf. KAC gegen Olivier Roy lautete da quasi das Duell, in dem der starke VSV- Torhüter stets der Sieger war. Dass der Rekordmeister mit den vielen tollen Chancen so leichtfertig umging, sollte sich rächen. Die Villacher kamen im Mitteldrittel besser ins Spiel und gingen durch Corey Locke (28.) in Führung. Der während der Länderspielpause verpflichtete Verteidiger Jeremie Blain sorgte zu Beginn des Schlussdrittels bei seinem starken Debüt mit einem von Martin Schumnig abgefälschten Schuss für die Vorentscheidung (42.), Dustin Johner fixierte den Endstand (54.).

Bozen gewinnt gegen Innsbruck, 99ers zähmen Bulldogs

Das Tiroler Derby zwischen Bozen und Innsbruck entschieden die Foxes aus Südtirol für sich. Der HCI machte im Mitteldrittel durch Jason DeSantis (24./PP) und Austin Smith (37.) einen frühen 0:2- Rückstand nach acht Minuten wett. Hunter Bishop hatte in der 57. Minute die große Chance zur Innsbrucker Führung, er scheiterte aber bei seinem Penalty. Und so schoss Nicholas Palmieri die Heimischen 56 Sekunden vor der Schlusssirene zum Sieg. Die Graz 99ers entschieden die Partie gegen Dornbirn im Mitteldrittel. Liga- Topscorer Oliver Setzinger (23.), Brendon Nash (26.) und Matt Pelech (27.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten der Steirer, die damit weiter erster Verfolger des Spitzentrios sind.

Die Ergebnisse:

VSV - KAC 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Villach, 4392

Tore: Locke (28.), Blain (42.), Johner (54.)

Strafminuten: 11 bzw. 13

Graz 99ers - Dornbirner EC 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Graz, 2632

Tore: Setzinger (23.), Nash (26.), Pelech (27.), Woger (54.), McLean (56.) bzw. D'Alvise (41.)

Strafminuten: 4 bzw. 4

HCB Südtirol - HC Innsbruck 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Bozen, 3839

Tore: Insam (6.), Reid (8./PP), Palmieri (60.) bzw. DeSantis (24./PP), Smith (37.)

Strafminuten: 8 bzw. 8

Red Bull Salzburg - Fehervar 3:4 n.P. (0:0, 2:1, 1:2; 0:0, 0:1)

Salzburg, 2768

Tore: Hochkofler (26.), Raffl (37.), Duncan (60.) bzw. Orban (36.), Koger (46.), Sofron (55./PP), Maylan (entscheidender Penalty)

Strafminuten: 12 bzw. 12

Black Wings Linz - Vienna Capitals 2:3 n.V. (1:0, 0:2, 1:0; 0:1)

Linz, 4865

Tore: Dorion (6./PP), DaSilva (56.) bzw. Ferland (24.), Brocklehurst (25.), Tessier (63.)

Strafminuten: 4 bzw. 8

# Team Sp S U N +/- P 1. Vienna Capitals 18 14 0 4 18 40 2. Salzburg 18 13 0 5 31 40 3. Linz 19 13 0 6 16 38 4. Graz 19 10 0 9 13 31 5. Bozen 18 10 0 8 4 29 6. Znaim 18 10 0 8 -9 28 7. Innsbruck 18 9 0 9 4 28 8. VSV 18 8 0 10 5 25 9. KAC 18 7 0 11 -1 23 10. Szekesfehervar 18 7 0 11 -17 19 11. Dornbirn 18 5 0 13 -16 19 12. Olimpija Laibach 18 3 0 15 -48 7