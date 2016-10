Capitals besiegen KAC in überharter Partie 4:2

Die Vienna Capitals haben sich am Mittwoch in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) an die Spitze gesetzt. Die Wiener feierten am Nationalfeiertag einen 4:2- Heimsieg im Klassiker gegen den KAC und führen einen Punkt vor Meister Salzburg sowie zwei Zähler vor den Black Wings Linz. Nach einem überhart geführten Match mit vielen Strafen blieben die Kärntner durch die Niederlage im Mittelfeld stecken.