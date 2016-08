Black Wings Linz verloren in CHL trotz 3:0- Führung

Die Black Wings Linz haben ihr drittes Gruppenspiel in der Champions Hockey League verloren. Nachdem die Oberösterreicher in Kosice zuletzt 3:2 gesiegt hatten, gingen sie am Dienstagabend gegen die Slowaken als 3:4- Verlierer vom heimischen Eis. Die Linzer lagen dabei bereits 3:0 voran, ehe sie im Schlussviertel noch drei Gegentreffer einstecken mussten.