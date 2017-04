Intelligenter Wohnen: Möglichkeiten im Smart Home

Smart Home heißt nicht, dass der Kühlschrank automatisch Milch nachkauft. Hier geht es vielmehr um das kluge Zusammenspiel vernetzter Geräte.

Systeme wie Devolo Home Control setzen auf ein Netzwerk von Sensoren und schaltbaren Aktoren, verbunden wird alles über eine zentrale Steuerbox. Hier laufen die Informationen der Sensoren zusammen, und von hier aus werden Befehle an die Aktoren im Haushalt gesendet. Messungen und automatische Benachrichtigungen sind so ebenfalls machbar.

Foto: Devolo

Viele praktische Einsatzszenarien

Einsatzmöglichkeiten gibt es viele: WLAN- Steckdosen messen den Verbrauch bestimmter Geräte und kappen bei Bedarf den Strom. Die Heizung kann man per Handy an- und abschalten, die Sicherheit erhöhen Smart- Home- Lösungen bei Bedarf ebenfalls - etwa als vernetzte Alarmanlage oder als Brandmelder.

Wichtig: Bei Smart- Home- Technik gibt es verschiedene Funkstandards wie Z- Wave oder Zigbee. Achten Sie bei der Anschaffung auf die entsprechende Kompatibilität!

Was man mit Smart- Home- Technik alles machen kann, erfahren Sie hier:

Foto: Devolo

Umgebung erfassen

Tür- und Fensterkontakte, Wassersensoren, Bewegungsmelder und Temperaturfühler messen die Rahmenbedingungen im intelligenten Haus. Sie helfen bei der Überwachung und liefern Signale, auf deren Basis die weiteren Komponenten intelligent Strom sparen, Alarm schlagen oder heizen.

Foto: Devolo

Heizkosten senken

In der Heizsaison können Smart- Home- Besitzer bares Geld sparen, ihre Heizkörper an ihren Lebenswandel anpassen und diese aus der Ferne steuern. Für maximales Sparpotenzial muss allerdings die Heizmethode passen: Gas- Etagenheizungen können nicht mit smarten Heizkörperarmaturen umgehen.

Foto: Devolo

Steckdosen schalten

Wer wissen will, wie viel Strom seine Geräte verbrauchen, oder sie auf Basis äußerer Einflüsse - etwa beim Betreten der Wohnung - an- und abschalten will, hat mit vernetzten Steckdosen die Möglichkeit dazu. Mit ihnen automatisiert man Aufgaben und holt bereits vorhandene Geräte ins Smart Home.

Foto: Devolo

Bewohner schützen

Wer sich selbst und seinen Besitz vor höherer Gewalt schützen will, kann mit einem smarten Rauchmelder Brandschutz betreiben und mit einem Wassersensor frühzeitig reagieren, wenn Waschmaschine oder Geschirrspüler Probleme machen. Den Alarm gibt’s bei Abwesenheit auf das Handy - auch im Urlaub.

Mit finanzieller Unterstützung von Media Markt