Yahoo- Verkauf bringt Mayer 186 Mio. Dollar ein

Yahoo- Chefin Marissa Mayer wird trotz harter Kritik an ihrer Arbeit prächtig am Verkauf des Kerngeschäfts an den US- Telekomriesen Verizon verdienen: Der Top- Managerin, die es in fünf Jahren nicht schaffte, den Internet- Dino wieder auf Kurs zu bringen, soll der Deal rund 186 Millionen Dollar (170 Millionen Euro) einbringen, wie aus einer Mitteilung an die US- Börsenaufsicht hervorgeht.