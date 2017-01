Wii- U- Game für Tochter enthielt Schmuddelfilm

Wie der Regionalsender WLWT5 berichtet, hatte Mackenzies Mutter das gewünschte Spiel eine Woche vor Weihnachten in der US- Supermarktkette Target gekauft - originalverpackt. Ein Mitarbeiter hatte das Spiel zuvor sogar noch aus einer abschließbaren Umverpackung befreit. An Weihnachten dann jedoch die böse Überraschung: Statt des gewünschten Nintendo- Games "Splattoon" befand sich in der Verpackung der ganz und gar nicht kindgerechte DVD- Film "Sensual Seduction 2" ("Sinnliche Verführung 2").

Foto: Nintendo

"Warum sind die nackt?"

Sie habe ihrer Tochter beim Auspacken über die Schulter geschaut, das Bild auf der DVD gesehen und schnell danach gegriffen, schilderte die Mutter. Mackenzie wunderte sich dagegen: "Was ist das? Warum sind die nackt?" Die Mutter flüchtete sich in Erklärungsversuche: "Ich musste ihr erklären, dass die Elfen des Weihnachtsmannes die Spiele nicht selber machen, sondern von echten Läden bekommen und dass es dort zu einer Verwechslung gekommen sein muss."

Wie der Porno tatsächlich in die Spieleverpackung kam, ist nach wie vor ungeklärt. Target weist alle Schuld von sich: Sämtliche Spiele würden verpackt geliefert und dürften auch nur versiegelt verkauft werden, erklärte der Händler, der sich bei Mackenzie für das peinliche Versehen mit einem Gutschein entschuldigte. Nintendo hat sich zu dem Vorfall bislang noch nicht geäußert.