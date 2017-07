"WienBot" beantwortet wichtigste Fragen der Wiener

Das Wort "Chatbot" setzt sich aus zwei englischen Begriffen zusammen: Chat steht für die Unterhaltung und Bot für Roboter. Dahinter steht ein Programm, das Aufgaben- und Fragenbearbeitung weitgehend selbstständig und automatisiert durchführt. In Zusammenarbeit mit Messenger- Diensten werden Unterhaltungen mit Menschen suggeriert.

Insgesamt antwortet der WienBot bereits auf über 250 Fragen zu den Themen der Stadt. Das Ziel des Chatbots: Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ins Zentrum zu stellen und die relevanten Infos schnell nutzbar zu machen. "Mit einer kurzen Frage erhält man, unterstützt durch neueste Digitaltechnologie, die Antworten, die man benötigt", erläutert Medienstadtrat Andreas Mailath- Pokorny. Wien ist demnach die erste Stadt weltweit, die einen Chatbot betreibt.

Der WienBot stellt derzeit Antworten und Servicelinks über die Angebote der Stadt Wien - darunter die meistgenutzten wien.at- Inhalte - zur Verfügung, "egal, ob Fragen zu Bezirksämtern, Meldezettel, Parken oder Veranstaltungen", so Paul Weis, Abteilungsleiter des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien.

WienBot auch als eigene App geplant

In der derzeitigen Testphase läuft der WienBot mit der Technik von Facebook. Geplant ist, den WienBot in einer Ausbaustufe als eigene App anzubieten. Auf Basis der ihm gestellten Fragen lernt der Chabot dazu und erweitert so laufend sein Repertoire. Wer den WienBot ausprobieren möchte, kann dies unter http://m.me/WienBot tun.