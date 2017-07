WhatsApp macht der E- Mail jetzt mächtig Konkurrenz

Das berichtet das IT- Portal "The Next Web" unter Berufung auf das neueste WhatsApp- Update. Es wird gerade für Android und iOS verteilt und enthält die Möglichkeit, Dateianhänge zu verschicken. Das klappt nicht nur am Smartphone, sondern - der Web- Version von WhatsApp sei Dank - auch am PC.

Foto: flickr.com/Jan Persiel

WhatsApp wird zur Gefahr für die E- Mail

Damit wird WhatsApp zu einer realen Bedrohung für die E- Mail. Vor allem bei jüngeren Nutzern haben Tools wie WhatsApp in den letzten Jahren die Rolle des zentralen Kommunikationsmittels übernommen. Nur mehr vereinzelt - etwa, wenn Dateien verschickt werden sollten - griffen junge User zu E- Mails. Die neue Funktion von WhatsApp erspart ihnen nun auch das.

Die neue WhatsApp- Funktion kommt nicht unerwartet. Bevor der Dateiversand über WhatsApp eingeführt wurde, hatte auch schon die Konzernmutter Facebook ihren Messenger mit der Möglichkeit, Dateianhänge zu verschicken, aufgerüstet.