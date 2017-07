Vorwurf der Überwachung laut Justiz "unbegründet"

Justiz- und Innenministerium haben umfassend auf Kritik am Sicherheitspaket reagiert. Der Vorwurf in Begutachtungsstellungnahmen, es handle sich um Massenüberwachung, sei unbegründet, sagte Sektionschef Christian Pilnacek am Montag bei einem Hintergrundgespräch. Bestehende Befugnisse würden technologischen Entwicklungen angepasst. Es gehe nicht um das Sammeln von Information, sondern von Beweisen.