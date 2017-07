Verkauf von Luxuswaren über eBay droht das Aus

Um das Image zu wahren und vor "Parasitismus" zu schützen, können Hersteller von Luxuswaren womöglich Vertragshändlern den Verkauf ihrer Waren auf Internetplattformen wie eBay oder Amazon verbieten. Das geht aus einem am Mittwoch verlesenen Schlussantrag des Generalanwalts Nils Wahl an den Europäischen Gerichtshof hervor. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.