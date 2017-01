USB- Stick mit 2 Terabyte: Kingston hat den größten

Kingston bewirbt seinen neuen Data Traveler als weltweit größten USB- Stick, berichtet das deutsche IT- Portal "Golem" . Und das bezieht sich nicht nur auf den Speicherplatz des mit ein oder zwei Terabyte Kapazität verfügbaren Sticks, sondern auch auf seine Abmessungen. Mit 7,2 mal 2,7 mal 2,1 Zentimetern ist er für einen USB- Stick ein ordentliches Kaliber.

Neben Kingstons Kapazitätsriesen gab es auf der CES noch einen besonders schnellen USB- Stick von Sandisk zu sehen. Der Extreme Pro, der über USB 3.1 mit dem PC verbunden wird, soll ein Lesetempo von bis zu 420 Megabyte und ein Schreibtempo von bis zu 380 Megabyte pro Sekunde erzielen und wäre damit fast so schnell wie manche SSDs.

Kingston will seinen Data Traveler Ultimate Generation Terabyte im Februar auf den Markt bringen. Zum Preis hat das Unternehmen noch keine Angaben gemacht, er dürfte angesichts der enormen Kapazität aber sehr hoch ausfallen. Sandisk bringt seinen Extreme Pro Ende Jänner zu Preisen ab 200 US- Dollar in den Handel.