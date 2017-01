USA: Russland soll Dutzende Länder gehackt haben

Russland hat nach Einschätzung der US- Geheimdienste in zahlreichen Ländern versucht, Wahlen in seinem Sinne zu beeinflussen. US- Geheimdienstchef James Clapper sagte vor dem Geheimdienstausschuss des Senats, in mindestens "ein paar Dutzend" Ländern habe es russische Versuche gegeben, Einfluss auf Wahlen zu nehmen. Nähere Angaben machte er nicht.