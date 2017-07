Twitter bleibt im Iran offiziell verboten

Laut Hadianfar nutzen mehr als 750.000 Mitglieder des Terrornetzwerks Islamischer Staat den Kurznachrichtendienst als Kommunikationsmittel. Besonders nach den IS- Anschlägen in Teheran im Juni sei Twitter ein Risiko für die nationale Sicherheit, so Hadianfar.

Das Paradoxe am Twitter- Verbot: Seit Jahren haben Irans Präsident Hassan Rouhani, fast alle seiner Minister, andere hochrangige Politiker und vor allem auch die staatlichen Medien eigentlich verbotene Twitter- und Facebook- Konten. Über 45 Millionen Iraner im Land sollen die beiden Netzwerke über Datentunnel täglich benützen.

Die Behörden ernten deshalb nicht nur Kritik, sondern auch viel Sarkasmus: So wird gefragt, wie und wann die FATA über 40 Millionen Iraner, die Tag für Tag gegen ihre Vorschriften verstoßen, denn verhaften wolle.