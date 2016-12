Tierschützer erbost über Angeln in "Final Fantasy"

Weil Square Enix im 15. Ableger der beliebten RPG- Reihe "Final Fantasy" ein Minispiel eingebaut hat, in dem es darum geht, Fische zu angeln, hat der Publisher Post von der Tierschutzorganisation PETA bekommen. In einem Brief fordern die Tierschützer, "künftig keine Videospiele mehr zu vermarkten, die das Jagen und Töten von Tieren banalisieren."