Switch- Controller in NES- Optik kostet 200 Dollar

Der US- Hersteller hat einem Bericht der Spiele- Website "Gamespot" zufolge Joycon- Controller für die Switch auf den Markt gebracht, die optisch an das Gamepad der allerersten Nintendo- Konsole erinnern: das NES.

Retro- Controller sind ein teurer Spaß

Wer mit den Retro- Controllern spielen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Mit einem Preis von 200 US- Dollar sind sie mehr als doppelt so teuer wie die 80- Dollar- Originalcontroller. Der hohe Preis hat allerdings auch seinen Grund: Es handelt sich um umgebaute Originalcontroller.

ColorWare kauft die Controller zu, zerlegt sie gewissenhaft und lackiert sie neu in der Retro- Optik des Jahres 1985. Die Hardware im Inneren entspricht damit exakt jener, die man auch in Original- Controllern von Nintendo finden würde, die Handarbeit treibt zum Leidwesen vieler Retro- Fans aber den Preis in die Höhe.