Supermarktkette startet Drohnen- Zustellung

Flirtey und 7- Eleven benutzen den Angaben zufolge Drohnen, die selbstständig steuern können. Kunden können mithilfe einer speziellen App ihre Bestellungen aufgeben. Die kleinen Fluggeräte machen sich dann mit den Einkäufen auf den Weg und steuern ihr Ziel mittels GPS- Technologie an. Im Durchschnitt waren sie laut Flirtey nach zehn Minuten am Ziel, stoppten in der Luft und setzten ihre Fracht ab.

Zu den beliebtesten auf diese Weise gelieferten Artikeln zählten den Angaben zufolge warme Mahlzeiten, kalte Getränke und rezeptfreie Medikamente gegen Kopfschmerzen oder Infekte. Im kommenden Jahr wollen 7- Eleven und Flirtey den Service weiter ausbauen.

Ihre erste Test- Auslieferung per Drohne hatten die beiden Firmen bereits im Juli verkündet. Damals erhielt ein Kunde in Reno im US- Bundesstaat Nevada ein Hühnchen- Sandwich, einen Kaffee und Donuts.

Mit dem Start eines regelmäßigen Dienstes schlagen die Unternehmen dem Online- Riesen Amazon ein Schnippchen. Dieser hatte erst vor einer Woche erstmals eine Bestellung per Drohne ausgeliefert. Medienberichten zufolge prüft auch der US- Einzelhandelsriese Wal- Mart Zustellungen per Drohne.