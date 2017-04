Sonys PlayStation 4 hat ein Kakerlakenproblem

Das berichtet der Gaming- Blog "Kotaku" unter Berufung auf einen US- Reparaturdienstleister, in dessen Shop ganze Säcke voll toter Kakerlaken herumliegen, die das Personal aus defekten PS4- Konsolen geholt hat. Das Problem sei verbreiteter als man vermuten würde und betreffe vor allem die PS4.

Integriertes Netzteil als "Käferheizung"

Der Grund: Die PS4 ist nicht nur verbreiteter als die Xbox One, sondern auch attraktiver als Krabblerbehausung. Sie hat größere Lüftungsschlitze, durch welche die Käfer leichter in die Konsole gelangen, und ein wärmeres Inneres, weil das Netzteil im Gegensatz zur Xbox One direkt in die Konsole integriert ist.

Dem Reparaturdienstleister zufolge sei das Problem mit den Kakerlaken in den USA so verbreitet, dass er eine eigene "Kakerlakenpauschale" von 25 US- Dollar in seine Preisliste aufgenommen habe. Ein anderer Reparatur- Shop berichtet laut "Kotaku" gar, dass jede zweite defekte PS4 ein Kakerlakenproblem habe.

PS4 ist idealer Unterschlupf für Krabbeltiere

Dass die Tiere sich in die Konsole verirren, liegt vor allem daran, dass diese einen recht attraktiven Unterschlupf darstellt. Durch die Lüftungsschlitze gelangen die Tiere vor allem bei Konsolen, die - etwa in einem TV- Regel - in Bodennähe stehen, leicht in die Konsole. Die dunkle und warme Umgebung stellt für sie überdies eine behagliche Unterkunft dar.

Wer die Besiedelung seiner PS4 durch Kakerlaken verhindern will, achtet demnach darauf, dass die Konsole möglichst hoch oben und nicht in einem dunklen Winkel steht. Diese Maßnahme könnte auch andere Eindringlinge wie jene Schlange, die ein Techniker letztes Jahr in einer defekten PS4 gefunden hat , abhalten.

