Sony erhöht Preise für PlayStation Plus

Wer monatlich abrechnet, zahlt künftig 7,99 statt wie bislang 6,99 Euro. Für das Vierteljahr werden nicht mehr 19,99, sondern 24,99 Euro fällig, wie aus einer E- Mail von Sony an seine Plus- Kunden hervorgeht.

Die neuen Tarife treten am 31. August in Kraft. Bis dahin hätten Gamer noch "die Möglichkeit, ein PlayStation- Plus- Abonnement zum aktuellen Preis zu kaufen, das dann deiner aktuellen Mitgliedschaft hinzugefügt (bzw. daran 'angehängt') wird", schreibt Sony.

Wer nicht möchte, dass sich sein Abo zum neuen Preis verlängert, der müsse die automatische Verlängerung seiner Mitgliedschaft mindestens 48 Stunden vor der ersten Zahlung zum neuen Preis deaktivieren.