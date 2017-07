Schmugglerin mit 102 iPhones am Körper erwischt

Knapp 20 Kilogramm wogen die Smartphones des kalifornischen Konzerns, die die Frau in Viererlagen unter ihrer Kleidung versteckt hatte. Hinzu kamen dem Bericht nach 15 hochwertige Armbanduhren. Die schiere Menge an Schmuggelware gab letztlich auch den Ausschlag dafür, dass die Frau erwischt wurde: Sie war den Zöllnerinnen wegen ihrer merkwürdigen Körperproportionen aufgefallen.

Offiziellen Behördenangaben zufolge würde normalerweise versucht, "weniger als ein Dutzend" iPhones über die Grenze zu schmuggeln, in seltenen Fällen erwische man auch Schmuggler mit 70 bis 80 Geräten. 102 iPhones und 15 Uhren seien für diese Zollmannschaft jedoch ein Rekord. Bereits 2015 war in Shenzhen allerdings ein Mann verhaftet worden, der 146 iPhones an seinem Körper nach China zu schmuggeln versucht hatte.

Grund dafür: Die Preise für iPhones variieren dem Bericht nach stark zwischen Hongkong und China. Die Smartphones kosten dort zum Teil bis zu 30 Prozent mehr als in der Sonderverwaltungszone. Ob die nun erwischte Frau auf eigene Faust handelte oder einem Schmuggler- Ring angehört, ist dem Bericht zufolge noch unklar.