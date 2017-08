Schmuddel- Hit "Despacito" knackt YouTube- Rekord

Im aktuellen YouTube- Rekordhalter besingt Luis Fonsi mit Rap- Untersützung von Daddy Yankee eine Dame, die er "despacito" (Spanisch für "ganz langsam") "zum Schreien" bringen möchte.

"Desapcito" löste das Video zum Song "See You Again" von Wiz Khalifa and Charlie Puth aus dem "Fast and Furious"- Soundtrack ab.

"See You Again" hatte erst Mitte Juli den Dauerbrenner "Gangnam Style" des koreanischen Rappers Psy vom Thron gestoßen. "Gangnam Style" wurde im Dezember 2012 zum ersten YouTube- Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte.