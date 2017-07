Samsung bringt größten Fernseher der Welt ins Kino

Cinema Screen nennt sich die Technologie, mit der der südkoreanische Elektronikkonzern den Grundstein zur vollständigen Digitalisierung von Kinosälen legen möchte. Der Riesen- TV ist modular aufgebaut und besteht aus vielen einzelnen sogenannten Cabinets, wodurch sich die "Leinwand" auf nahezu jede Größe skalieren lässt. Durch das rahmenlose Design soll der Screen dabei dennoch ein nahtloses Gesamtbild liefern.

Foto: Samsung

Unabhängig vom Format verspricht die LED- Technologie diverse Vorteile für die Bildwiedergabe. So erreicht der Cinema Screen laut Samsung einen bis zu zehnmal höheren Helligkeitswert als Standard- Kinoprojektoren (500 cd/m² vs. 48 cd/m²). Helligkeitsunterschiede im Bild sollen indes durch HDR- Technologie intensiviert werden. Hierdurch gelinge die Darstellung des gesamten Spektrums sichtbarer Details - sowohl in lichtintensiven als auch in schattigen Bildszenen, so der Konzern.

Foto: Samsung

Davon überzeugen können sich seit Kurzem Kino- Besucher in Südkoreas Hauptstadt Seoul, wo der Super Screen seit vergangenem Donnerstag im Lotte Cinema World Tower zu bestaunen ist und auf einer Fläche von rund 10,2 x 5,4 Metern (455 Zoll) Filme in 4K- Auflösung wiedergibt. Bis 2020, so das ehrgeizige Ziel, möchte Samsung seinen Riesen- Fernseher in zehn Prozent aller Kinos weltweit installiert haben.

Foto: Samsung