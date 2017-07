"Saints Row", "Homefront" und mehr im Summer- Sale

Für weniger als einen Euro erhalten Käufer des "Humble Saints Row Bundle" bereits "Risan 3: Titan Lords", "Deadlight", "Homefront" und "Saints Row 2". Wer den Durchschnittsbeitrag von aktuell rund 4,30 Euro zahlt, erhält darüber hinaus noch bis 8. August "Saints Row: The Third", "Saints Row: Gat out of Hell", "Mighty No. 9", "Killer is Dead" sowie ein weiteres "Überraschungsspiel", das kommende Woche verraten werden soll.

Für rund 13 Euro gibt es zudem "Homefront: The Revolution", "Saints Row: The Third - The Full Package" und "Saints Row: Gat out of Hell - Devil's Workshop Pack". Sollte das immer noch nicht genug sein, können Gamer für rund 64 Euro auch gleich den am 18. August erscheinenden "Saints Row"- Ableger "Agents of Mayhem" vorbestellen.

