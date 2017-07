Russland will VPN- Dienste einschränken

Das russische Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das die Nutzung von Anonymisierungs- Software und sogenannter Virtueller Privater Netzwerke (VPN) im Internet einschränkt. Es soll dafür sorgen, dass über solche Dienste keine in Russland verbotenen Inhalte abgerufen werden können. Rund 1000 Menschen protestierten am Sonntag in Moskau gegen die Verschärfung der Internetkontrollen. Mehrere Demonstranten wurden verhaftet.