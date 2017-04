Roboterwagen- Chef bei Uber gibt Führung ab

Der bisherige Chef des Roboterwagen- Projekts von Uber, dem Google in einer Klage den Diebstahl von Technologie vorwirft, geht für die Dauer des Verfahrens in die zweite Reihe: Er werde die Führung des Programms vorerst abgeben und überhaupt nicht mehr an Laser- Radaren mitarbeiten, mit denen die Autos ihre Umgebung abtasten, schrieb Anthony Levandowski in einer internen E- Mail, die den Weg in mehrere US- Medien fand. Die Uber- Mitarbeiter sollten ihn nicht mehr um Rat fragen oder in E- Mails zu dem Thema mit anschreiben.