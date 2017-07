Qualcomm fordert Verkaufsstopp für iPhone & iPad

Der Rechtsstreit zwischen dem Chipkonzern Qualcomm und Apple geht in die nächste Runde. Qualcomm wirft dem iPhone- Hersteller Patentverstöße vor. Das Unternehmen kündigte an, vor der US- Aufsicht einen Verkaufsstopp für einige iPhone- und iPad- Modelle zu fordern, in denen bestimmte Chips eingesetzt werden.