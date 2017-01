Predator 21 X: Das kostet das Mega- Gaming- Notebook

Knapp zehn Kilo bringt Acers Gaming- Notebook auf die Waage - und damit mehr als so mancher Desktop- PC. Dafür hat das Predator 21 X aber auch einiges zu bieten: Zwei Nvidia- Grafikkarten vom Typ GeForce GTX 1080, Intels Core- i7- 7820HK- Prozessor, 64 Gigabyte DDR4- 2400 RAM, bis zu vier SSDs mit einem Fassungsvermögen von jeweils 512 Gigabyte sowie eine konventionelle 1- Terabyte- Festplatte stecken in dem Trum, dessen gekrümmtes 21- Zoll- IPS- Display bei 120 Bildern pro Sekunde mit 2560 x 1080 Pixeln auflöst.

Foto: Acer

Dass so viel Power nicht günstig ist, dürfte wenig überraschen; der tatsächliche Preis dann aber vermutlich doch: Wie Acer am Dienstag mitteilte, liegt der Einstiegspreis des ab Februar in Europa erhältlichen Predator 21 X bei überaus stolzen 9999 Euro.