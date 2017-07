Pornhub verknüpft Sexfilme mit Funk- "Peripherie"

Mit Partnern wie Fleshlight und Kiiroo, die Sexspielzeug für Männer herstellen, will Pornhub laut einem Bericht des IT- Portals "The Verge" die ersten interaktiven Sexfilme streamen. Geplant ist, den Abspiel- PC per Funk mit dem vernetzten Sexspielzeug zu verbinden und dieses passend zum Geschehen am Bildschirm in Vibration zu versetzen, heißt es.

"Videos wurden speziell programmiert"

Gegenüber "CNET" erklärt Pornhub- Manager Corey Price, wie das funktioniert: "Die Videos wurden speziell programmiert, damit sie mit den vernetzten Sexspielzeugen arbeiten. Wir haben ein Daten- Layer über das Video gelegt, das synchronisierte Impulse verschickt, die taktile Gefühle nachahmen sollen."

Die ersten Experimente mit den interaktiven Pornofilmen hat Pornhub mit Herstellern von Sexspielzeug für Männer durchgeführt, das Unternehmen will künftig aber auch für Frauen gedachte Gerätschaften unterstützen und denkt darüber nach, die interaktiven Inhalte auch für Virtual- Reality- Brillen aufzubereiten. Wann genau man damit an den Start gehen will, ist noch nicht bekannt.