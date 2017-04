Play Store: Android- Spyware drei Jahre unentdeckt

Zwischen ein bis fünf Millionen Mal wurde die App "System Update" den Sicherheitsforschern von Zscaler zufolge seit 2014 heruntergeladen. Ihr Versprechen: Nutzer regelmäßig mit den neuesten Updates für Googles mobiles Betriebssystem Android zu versorgen.

Doch negative Bewertungen, leere Screenshots in der App- Beschreibung sowie mangelnde Informationen darüber, was die App genau bewirkt, ließen die Sicherheitsexperten laut heise.de skeptisch werden. Sie nahmen die Anwendungen genauer unter die Lupe und fanden in der App versteckt die Spyware SMSVova.

Diese ermöglichte es den laut Zscaler "erfahrenen Hintermännern", in Echtzeit die genauen Standortdaten der Nutzer zu ermitteln. Diese könnten für eine "Vielzahl böswilliger Gründe" verwendet worden sein, so die Experten. Google hat die App inzwischen entfernt. Wie die Spyware so lange unentdeckt bleiben konnte, ist noch unklar.