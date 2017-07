Personal- Kahlschlag holt Soundcloud aus der Krise

Zuvor hatte die Internetseite TechCrunch berichtet, dass die jüngsten Sparmaßnahmen SoundCloud gerade einmal genug Luft verschafften, um sich bis zum vierten Quartal zu finanzieren. SoundCoud hatte vor kurzem mitgeteilt, dass 173 Mitarbeiter - rund 40 Prozent der Belegschaft - gekündigt und zwei von vier Standorten geschlossen würden - die Büros in San Francisco und London.

Die meisten Nutzer zahlen nicht

Bei SoundCloud können Nutzer Musik und andere Audiodateien hochladen und sie teilen. Das Unternehmen mit derzeit rund 175 Millionen Nutzern gibt nur wenig Einblick in sein Geschäft. Laut Mitgründer Eric Wahlforss sind die meisten der Nutzer keine zahlenden Abonnenten. SoundCloud konkurriert mit Apple Musikdienst und dem schwedischen Musik- Streamingdienst Spotify.

Spotify hatte im vergangenen Jahr Interesse an SoundCloud, jedoch später wegen des geplanten Börsengangs abgewunken. Laut dem Technologie- Onlineportal Re/Code soll der Kurznachrichtendienst Twitter im vergangenen Juni rund 70 Millionen Dollar (61,3 Milliarden Euro) in das 2008 gegründete Start- up investiert haben. Dies sei im Rahmen einer 100 Millionen Dollar umfassenden Finanzierungsrunde erfolgt, die Soundcloud mit insgesamt rund 700 Millionen Dollar bewertet habe. Im März 2017 erhielt SoundCloud einen Kredit über weitere 70 Millionen Dollar.