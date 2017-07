Online- Dienst "Loyal- Match" entlarvt Fremdgeher

Seitensprünge sind auch in der Alpenrepublik noch nie aus der Mode gekommen - deshalb will die bekannte Treue- Testerin Therese Kersten auf ihrem Internetportal Abhilfe für Betrogene schaffen. "Wer Zweifel hegt, dass sein Partner oder seine Affäre noch jemanden anderen hat, gibt einfach dessen Handynummer bei meinem Portal ein", so Kersten.

Hat der zweifelnde Nebenbuhler ebenfalls den kostenlosen Dienst in Anspruch genommen: Alarm! Die beiden hinters Licht Geführten werden automatisch miteinander verbunden und können sich austauschen. Denn drei ist, für eine normale Beziehung zumindest, einer zu viel.

"Wie sich die Betrogenen austauschen, das bleibt ihnen überlassen", betont Kersten. Im Aufdecker- Dienst beinhaltet sind auf jeden Fall neben normalen Anrufen auch SMS, iMessage oder WhatsApp.

M. Lassnig und C. Budin, Kronen Zeitung