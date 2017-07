Nur 3 von 100 Firmen vor Hackern geschützt

Nur drei von hundert Unternehmen in Deutschland sind nach Einschätzung des TÜV ausreichend vor Hackerangriffen geschützt. Es sei "viel Zeit vergangen, in der zu wenig passiert ist", sagte Dirk Kretzschmar von der Computersparte des TÜV- Nord der "Welt am Sonntag". Während Hacker immer professioneller würden, hätten viele Firmen nicht einmal das Nötigste unternommen, um sich zu verteidigen, kritisierte der Experte.