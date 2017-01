Nintendo Switch: Neue Konsole soll 250 Euro kosten

Am Freitag will Nintendo endlich weitere Details zu seiner neuen Konsole Switch bekanntgeben, die Gerüchteküche brodelt aber bereits jetzt. Nun hat die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" erste Infos zur angeblichen Preisgestaltung der Nintendo- Konsole veröffentlicht. Und die lassen auf ein vergleichsweise günstiges Gerät schließen: Die Nintendo Switch könnte demnach rund 250 Euro kosten - weniger als PS4 oder Xbox One.