New Nintendo 2DS XL: Das kann der neue Handheld

Foto: Nintendo

gilt als offizieller Nachfolger des im Herbst 2013 veröffentlichten 2DS. War dieser noch starr und dementsprechend sperrig (Bild unten), greift Nintendo für den neuen 2DS XL wieder auf das bereits vom New 3DS XL bekannteDesign zurück. Von diesem entlehnt und damit "New"zumindest fürNutzersind auch der analogeStick, die zusätzlichenbzw.Schultertasten, Prozessor, Displays,Support dank integriertem NFC sowieUnterstützung.

Nur 3D kann der New 2DS XL eben nicht, was insofern überrascht, weil der Handheld dennoch über eine 3D- Kamera verfügt. Verwirrend? Durchaus. Doch welche Vorteile hat der New 2DS XL dann gegenüber dem New 3DS XL? Die wichtigsten: Er ist trotz identer Displaygröße (4,88 Zoll oben, 4,18 Zoll unten) mit 260 zu rund 329 Gramm spürbar leichter und geringfügig kompakter (86,4 x 160 x 20,3 mm versus 93,5 x 160 x 21,5 mm).

Angenehmer mit ihm spielen lässt es sich ebenfalls, sind viele Komponenten (Lautsprecher plus Regler, Front -und Rückkamera) doch von der oberen in die untere Hälfte des Handhelds gewandert, wodurch das Display- Teil nicht nur dünner ausfällt, sondern sich auch der Schwerpunkt in der Hand verbessert. Dass der New 2DS XL beim Spielen versehentlich nach hinten kippt, wird dadurch erschwert.

Foto: Nintendo

Auch in puncto Design und somit Handling hat der New 2DS XL gegenüber dem New 3DS XL ein paar Verbesserungen erfahren: Der Schacht für die Spiele ist von der Rück- auf die Vorderseite gewandert und durch eine Abdeckung vor Staub geschützt, unter der sich auch der micro- SD- Slot verbirgt. Eine 4- Gigabyte- Karte liegt übrigens bei, gleiches gilt zu unserer Überraschung für das Netzteil. Beim New 3DS und 3DS XL hatte Nintendo noch auf dessen Beigabe verzichtet.

Gegenüber dem New 3DS/3DS XL hingegen weniger gelungen ist die Positionierung der Lautsprecher. Nachdem diese nun - wie bereits erwähnt - nicht mehr seitlich des oberen Displays, sondern an der Front des unteren Geräteteils verbaut sind, kribbelt es bei hohen Lautstärken nicht nur in den Händen, es gelangt auch weniger Sound zu den Ohren. Ebenfalls verbesserungswürdig: der Stylus. Der fällt zum einen nicht nur überraschend kurz aus (und ist auch nicht ausziehbar wie beim allerersten 3DS), sondern lässt sich aufgrund seines Kopfteils, welches an die Rundungen des Handhelds angepasst wurde, zumeist auch erst nach mehreren Versuchen wieder in dem dafür vorgesehenen Schacht verstauen.

Foto: Nintendo

Am Ende dreht sich aber alles um die Frage: 3D oder nicht? Für die 2D- Variante des Handhelds spricht, dass Nintendo selbst keinen gesteigerten Wert mehr auf 3D- Inhalte zu legen scheint: Beim zeitgleich mit dem New 2DS XL veröffentlichten "Hey! Pikmin" handelt es sich um einen reinen 2D- Titel, auch frühere Titel wie "Super Mario Maker" oder "Pokémon Mond/Sonne" machten von dem 3D- Feature zuletzt keinen oder nur kaum Gebrauch. Das fehlende D schlägt sich schließlich auch positiv im Preis nieder: Mit einer UVP von 149 Euro ist der neue 2DS XL rund 50 Euro günstiger als die 3D- Ausgabe.

Der 2DS XL ist neben der Farbkombination Schwarz-Türkis auch in Weiß-Orange erhältlich. Foto: Nintendo

Fazit: Wer auf 3D verzichten kann, bekommt mit dem New 2DS XL eine in technischer Hinsicht ebenbürtige, aber leichtere und vor allem günstigere Alternative zum New 3DS XL geboten, die kompatibel zu sämtlichen (New- )3DS- und DS- Titeln ist. Schade nur, dass Nintendo derselben Logik folgend nicht auch vergünstigte 2D- Versionen seiner 3DS- Spiele anbietet.