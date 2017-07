Netzneutralität in Österreich nicht gefährdet

Das offene Internet ist in Österreich nach Ansicht der Regulierungsbehörde RTR nicht gefährdet. Von jenen Angeboten, die am Telekom- Markt seit Inkrafttreten der Verordnung Ende April 2016 eingeführt wurden, sei keines in Konflikt mit den Bestimmungen gestanden, geht aus dem erstmals veröffentlichten RTR- Netzneutralitätsbericht hervor.