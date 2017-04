Netflix schleust sich über Umwege nach China ein

Nachdem Netflix keine Erlaubnis der Behörden für den Start in China bekommen hat, geht der US- Streamingdienst jetzt eine Kooperation mit einem lokalen Anbieter ein. Der Service iQiyi aus dem Internetkonzern Baidu werde einige Netflix- Eigenproduktionen ins Programm nehmen, sagte Netflix- Manager Robert Roy dem Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Dienstag. Angaben dazu, welche Inhalte genau und wann in China gezeigt werden, gab es zunächst nicht.