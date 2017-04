Mit dem "Assassin's Creed"- Schöpfer in die Urzeit

Désilets hat in einem Video auf der Entwicklerkonferenz "Reboot Development" in Kroatien erste Eindrücke aus seinem kommenden Game gezeigt. Viel gibt es in dem Trailer noch nicht zu sehen, er lässt aber erahnen, dass sich die Spieler als Frühmenschen durch die Wiege der Menschheit arbeiten und sich mit üppiger Flora und gefährlicher Fauna beschäftigen.

Zeitlich ist "Ancestors" laut "Gamestar" im Zeitalter vor zehn bis zwei Millionen Jahren angesiedelt. Den Homo Sapiens gab es damals noch nicht, in jenem Zeitalter stiegen aber erste Menschenartige von Afrikas Urwaldriesen. Der Spieler wird also in die Haut seiner haarigen Urahnen schlüpfen.

Herausfordernde Spielwelt

Dem Entwickler zufolge bringt das Setting einige Herausforderungen mit sich, darunter die realistische Gestaltung des Dschungels und die Animation der frühen Menschen. Mit dem Animationsdesigner von "Assassin's Creed" und "Prince of Persia" konnte man dafür aber einen echten Experten gewinnen.

Auch das Kampfsystem sei eine Herausforderung, immerhin kämpften unsere frühen Vorfahren vor Millionen Jahren nicht mit modernen Waffen, an denen man sich bei der Entwicklung orientieren könnte.

Einen Erscheinungstermin hat Désilets Entwicklerstudio Panache Digital Games nicht genannt, die Entwickler wollen aber im Laufe des Jahres weitere Details zu ihrem eigenen Angaben zufolge dokumentarischen und lehrreichen Game verraten.