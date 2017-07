Microsoft stellt Weiterentwicklung von "Paint" ein

In der Microsoft- Sprachregelung bedeutet dies, dass ein Programm nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird und in späteren Windows- Versionen weggelassen werden könnte. Fans versicherte Microsoft in einem Blogbeitrag jedoch bereits, dass das klassische Paint auch weiterhin kostenlos als App über den Windows Store erhältlich sein wird.

Die verschiedenen Paint- Varianten waren seit 1985 fester Bestandteil von Windows und daher für viele Nutzer auch die Programme, in denen sie ihre ersten Versuche mit Grafik- Software machten. Mit dem vergangenen Windows- 10- Update im Frühjahr veröffentlichte Microsoft "Paint 3D" mit Software- Werkzeugen für 3D- Inhalte, das Programm hat aber wenig mit dem Original- Paint gemeinsam.