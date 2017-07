Microsoft plant Ransomware- Schutz für Windows 10

Wie das IT- Portal "The Verge" berichtet, soll das voraussichtlich im September erscheinende Fall Creators Update ein neues Feature zur Ordner- Zugriffskontrolle bekommen, mit dem der Nutzer einstellen kann, welche Anwendungen Änderungen an einem Ordner vornehmen dürfen.

Desktop, Bilder, Videos und Dokumente geschützt

Standardmäßig will man so Dateien am Desktop, eigene Bilder, Videos und Dokumente vor unbefugten Zugriffen schützen. Dona Sarkar von Microsoft: "Kontrollierter Ordnerzugriff überwacht die Änderungen, die Apps an Dateien in bestimmten geschützten Ordnern vornehmen. Wenn eine App versucht, die Dateien zu ändern, wird die App gesperrt und Sie werden über den Versuch benachrichtigt."

Die Idee für eine solche Funktion ist nicht neu, in manchen Virenscannern sind bereits ähnliche Features enthalten. Angesichts der anhaltenden Ransomware- Epidemie dürfte es für die Masse der Windows- Nutzer aber eine willkommene Neuerung sein, dass ein solches Feature direkt ins Betriebssystem integriert wird.