Medizin: KI könnte europaweit Milliarden einsparen

Der großflächige Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin könnte bei der Früherkennung schwerer Krankheiten helfen und zu einer besseren Therapie für Millionen erkrankter Menschen beitragen. Laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung PwC könnten Krankenkassen und deren Beitragszahler dadurch in den kommenden Jahren Milliarden sparen, wie die "Welt" am Dienstag berichtete.