Mech- Roboter "METHOD" macht seine ersten Schritte

METHOD ist vier Meter groß, 1,5 Tonnen schwer und bietet Platz für einen Piloten. Dass der Mech- Roboter Erinnerungen an Filme oder Videospiele weckt, ist kein Zufall. Das Design stammt von Vitaly Bulgarov, der als Designer bei Blizzard an Games wie "Starcraft II" oder Filmen wie "Transformers: Age of Extinctincion" und - Ironie des Schicksals? - "Terminator Genisys" mitwirkte.

Foto: Facebook

Seine Schöpfung habe die ersten Schritte mit einem menschlichen Piloten an Bord gemacht, schrieb Bulgarov nun auf Facebook . Man wolle jetzt den Rahmen überarbeiten, um die Vibrationen zu verringern, hieß es weiter. Bulgarov selbst durfte ebenfalls bereits Platz in dem Roboter nehmen und dessen Arme steuern, wie ein weiteres Video zeigt.

Video: Facebook

Der Hersteller Hankook Mirae Technology arbeitet bereits an einer adaptierten Version des Mech- Roboters, die bei den Aufräumarbeiten im japanischen Katastrophengebiet Fukushima zum Einsatz kommen soll.