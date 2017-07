Mann ignorierte Messenger- Nachrichten: Scheidung!

Über sechs Monate hinweg hatte die Frau ihrem Mann, mit dem sie seit 2012 verheiratet war, per Messenger immer wieder Nachrichten geschickt. Der las die Mitteilungen zwar, wie die blauen Häkchen in dem Dienst bestätigten, antwortete jedoch nicht darauf. Selbst dann nicht, als die Frau ihrem Mann mitteilte, dass sie einen Autounfall hatte und in der Notaufnahme sei.

"Die Ehe des Paares ist nicht mehr zu reparieren", hielt die zuständige Richterin dem Bericht nach in ihrem Urteil fest. "Ein normales Paar sollte sich nicht so behandeln." Die Messenger- Nachrichten seien ein wichtiges Beweisstück gewesen, führte die Richterin weiter aus, belegten sie doch den Gesamtzustand der Ehe und dass das Paar "keine gute Kommunikation" habe. Bedurfte es früher schriftlicher Belege dafür, genügten heute in Zeiten des Internets die Chat- Protokolle.

Der Ehemann selbst wohnte übrigens keiner der gerichtlichen Anhörungen bei. Das Urteil ergeht ihm schriftlich. Ob er es jemals lesen wird, wird im Gegensatz zu den Messenger- Nachrichten seiner nun Ex- Frau ein Geheimnis bleiben.