Männer sind die größeren Selfie- Fans als Frauen

Männer fotografieren sich häufiger selbst als Frauen. Das ist das Ergebnis einer von Huawei in Auftrag gegebenen Umfrage unter 6000 Smartphone- Nutzern zwischen 18 und 24 Jahren in zwölf Ländern. Demnach setzen sich mehr als drei von vier Männern (77 Prozent), aber nur rund zwei Drittel der Frauen (69 Prozent) per Selfie in Szene. Passend dazu verlost krone.at zusammen mit dem chinesischen Hersteller zwei Selfie- Sticks (siehe unten).